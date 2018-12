Vammalan Shakkikerho vakiinnuttamassa asemansa SM-liigassa

Jaakko Pirttikoski

Mukavasti on sujunut Vammalan Shakkikerhon paluu SM-liigaan.

Kahdentoista joukkueen sarjassa on pelattu kuusi ottelua. Niistä Vammalan Shakkikerho on voittanut kaksi. Sastamalalaiset ovat neljällä pisteellä yhdeksäntenä ja tukevasti kiinni sarjapaikassa. Joensuun Shakkikerho ja helsinkiläinen KS-58 ovat vielä nollilla, Kymin Shakkikerholla on vain yksi piste. Sarjaa johtaa mestaruutta puolustava SK ComeON.

Vammalan Shakkikerho kohtasi kaksi sarjan kärkijoukkuetta viikkonloppuna Helsingissä. Shakkikerho Aatoksesta irtosi komeasti voitto 2-0. Mikko Niemi ja Jussi Kauko voittivat ottelunsa ja muut pelit päättyivät tasan. Useamman maajoukkuepelaajan SK ComeON oli Vammalan Shakkikerhoa vahvempi luvuin 4-2. Sastamalalaisten voitot toivat Henri Torkkola ja Arto Satonen.

Sarjanousun jälkeen Vammalan Shakkikerhon joukkue vahvistui merkittävästi. Mukaan liittyivät Latvian maajoukkuepelaajat Arturs Neiksans ja Nikita Meskovs sekä Tampereella asuvat, mutta aiemmin HSK:ta edustaneet Vesa-Pekka Heinola ja Jan Varpanen. Kaikki vahvistukset ovat osoittautuneet vahvoiksi liigatason pelaajaksi.

Nykyisellä joukkueella Vammalan Shakkikerholla on mahdollisuus vakiinnuttaa asemansa liigatasolla.