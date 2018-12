Sastamalassa rokotettu hyvin tuhkarokkoa vastaan

Tuhkarokolta suojaavan rokotteen rokotuskattavuus on pääosin hyvällä tasolla.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos julkaissut asiasta tietoja vuonna 2015 syntyneiden lasten osalta. Esimerkiksi Sastamalassa kyseisen ikäluokan rokotuskattavuus on 96,1 prosenttia ja Huittisissa 92,4 prosenttia. Punkalaitumella se on täysi 100 prosenttia. Kokemäellä rokotuskattavuus on 96,2 prosenttia ja Säkylässä 97,9 prosenttia.

Koko maassa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta suojaavan MPR-rokotteen on saanut noin 94 prosenttia vuonna 2015 syntyneistä. Alustavien tietojen mukaan vuonna 2016 syntyneiden rokotuskattavuus on vielä parempi.

THL muistuttaa, että rokotusrekisterin tiedoissa voi olla kirjaamisesta ja tiedonsiirrosta johtuvia puutteita. Yksittäisen vuoden matala rokotuskattavuus ei myöskään tarkoita sitä, että kunnassa olisi suuri epidemiariski.

Lääketietokeskuksen mukaan laumasuoja vaihtelee eri tautien välillä. Esimerkiksi tuhkarokolta suojautumisessa rokotuskattavuuden on oltava vähintään 95 prosenttia ja kurkkumädältä suojautumisessa 70 prosenttia.

THL on saanut MPR-rokotteen rokotuskattavuuksista runsaasti kysymyksiä, kun Pohjanmaalla todettiin tuhkarokkotartunta.