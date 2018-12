Lelu Ojansivu palaa maajoukkueeseen

Lentopallomaajoukkue saa riveihinsä Olli-Pekka ”Lelu” Ojansivun reilun vuoden tauon jälkeen. Mukana syksyltä eivät ole passari Mikko Esko, hakkuri Urpo Sivula ja keskitorjuja Markus Kaurto.

Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo nimesi Lelu Ojansivun maajoukkueryhmään. Suomi kohtaa EM-karsintojen huipputärkeässä viimeisessä ottelussa Tanskan 6. tammikuuta Mikkelissä. Lelu Ojansivu pelasi maajoukkueessa viimeksi EM-kisoissa syksyllä vuonna 2017.

”Lelun jalkaa joudutaan tietysti seuraamaan, miten se kestää”, sanoo päävalmentaja Tuomas Sammelvuo. ”Treenejä on joukkueella vain vähän ja edessä on yksi peli, jossa pitää tulla tulosta. Ei ole aikaa ajaa uusia pelaajia sisään. Tärkeää on, miten saadaan porukka fyysisesti vireänä Tanska-otteluun”, hän jatkaa.

Maajoukkueryhmään on nimetty viisitoista pelaajaa. Heistä yksi yleispelaaja jää pois Tanska vastaan pelattavasta ottelusta. Ensimmäinen leiri on Kuortaneella 27.-30. joulukuuta.

Suomi tarvitsee Tanskasta voiton 3-0 tai 3-1, jotta se voisi päästä lohkokakkosena EM-kisoihin.

EM-karsintajoukkue

Passarit

Eemi Tervaportti, Olympiacos Piraeus, Kreikka

Fedor Ivanov, Savo Volley

Keskitorjujat

Tommi Siirilä, VaLePa

Sauli Sinkkonen, Akaa-Volley

Henrik Porkka, Hurrikaani-Loimaa

Severi Savonsalmi, Savo Volley

Yleispelaajat

Elviss Krastins, Arago de Sete, Ranska

Sakari Mäkinen, Shakhtior Soligorsk, Valko-Venäjä

Antti Ronkainen, ETTA

Antti Siltala, Savo Volley

Niko Suihkonen, VaLePa

Hakkurit

Lelu Ojansivu, Savo Volley

Samuli Kaislasalo, Raision Loimu

Liberot

Niklas Breilin, Kokkolan Tiikerit

Lauri Kerminen, Kuzbass Kemerovo, Venäjä

Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo

Apuvalmentaja Claudio Rifelli, Italia

Apuvalmentaja Oskar Kaczmarczyk, Puola

Tilastot ja analyysit Kamil Soloducha, Puola

Lääkäri Petri Helenius

Fysioterapeutti Pawel Baryla, Puola

Joukkueenjohtaja Jaana Laurila