”Vapaalla flowlla” – Sastamalan joulukuusivideo on valmis!

Sastamalan kaupungin tekninen toimi jakaa perjantaina 21. joulukuuta Mouhijärven Maisemakylien tulevalla asuntoalueella ilmaisia joulukuusia. Vammalan Teatterin Tyrvää Show’n hahmot improvisoivat tempauksesta videon.

Ohjauksen, kuvauksen ja editoinnin toteuttaneen Niko Tiaisen mielestä on hienoa, että kaupunki uskaltaa ottaa rennon ja huumoripitoisen asenteen mukaan viestintään. ”Video tehtiin lähes täysin improamalla. Meillä oli muutama vuorosana, jotka kirjoitettiin, mutta muuten mentiin vapaalla flowlla”, hän kertoo. ”Se, että kaupunki antaa melko lailla vapaat kädet videon toteuttamiseen ja käyttää paikallisia harrastajateatterilaisia, lienee ainutlaatuinen yhdistelmä suomalaisessa kuntamarkkinoinnissa. Sellaiset rajoitukset tekniseltä toimelta annettiin, ettei kiroilua eikä rajua huumoria”, Tiainen paljastaa.

Videosta tuli Niko Tiaisen mielestä tekijöidensä näköinen. ”Näyttelijät olivat täysillä mukana ja sisällä rooleissaan. Porukka on minulle entuudestaan tuttu. Aika pitkälti annoin vain kameran kuvata ja katsoin vierestä. Toki otettiin useampia ottoja, kun vaihdettiin muun muassa kuvakulmia”, hän toteaa.

Kaupungin tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi sanoo, että teknisellä toimella on ideoita videoihin lisää, mikäli suosiota löytyy. Niko Tiainen haaveilee Sastamalaan liittyvän elokuvan ja sketsisarjan tekemisestä paikallisten kanssa. ”Sastamalassa on aina ollut helppoa kuvata julkisilla paikoilla ja tehdä yhteisöllisiä projekteja. Olen päässyt kuvaamaan muun muassa sairaalaan, palo- ja poliisiautoon. Oikeastaan jokaiseen paikkaan, mihin on vain tarvinnut päästä”, kiittelee Tiainen.