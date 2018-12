Mikko Oivasen kausi Qatarissa alkanut komeasti

FIVB

Hakkuri Mikko Oivanen pelaa kuluvalla kaudella Qatarissa. Huittislainen antaa pallolle kyytiä Police Sports Unionissa.

Joukkueen alkukausi on sujunut mainiosti. Se johtaa sarjaa kahdeksan kierroksen jälkeen ilman tappioita.

”Kärkiporukat ovat ihan hyviä, mutta pelin taso ei pysy samalla tavalla kuin kovemmissa sarjoissa”, Mikko Oivanen kertoo.

Ennen kauden alkua Police Sports hävisi Qatarin Super Cupin Al-Rayyanille 3-1. Tuolloin joukkueen rakentaminen oli vielä kesken.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että täällä on kolme joukkuetta, jotka voivat voittaa liigan – Al Arabi, Al-Rayyan ja me. Sitten on ehkä kolme tai neljä sellaista porukkaa, jotka pystyvät hyvänä päivänä voittamaan kärkikolmikon. Sarjan häntäpää on melko heikkoa”, Oivanen luonnehtii.

Mikko Oivasen harjoittelua ja pelaamista ovat haitanneet jonkin verran selkävaivat.

”Pelihallin hyvä lattia helpottaa tilannetta, mutta betonilla ei vaan pitemmän päälle paikat kestä treenaamista”, hän harmittelee.

Maassa vuonna 2022 järjestettävät jalkapallon MM-kisat heijastuvat jo arkeen. Esimerkiksi teitä parannellaan ja liikennejärjestelyissä on jatkuvia muutoksia.

”Dohaan rakennellaan metroakin MM-futiksen takia. Paikalliset arvelevat, että tuskinpa sitä kisojen jälkeen monet kuitenkaan käyttävät”, Oivanen kertoo.

Qatarin ”mustan kullan” eli öljyn tuoma vauraus näkyy Dohan katukuvassa.

”Autot ovat vähän eri luokkaa, mihin Suomessa on totuttu, eikä busseja juuri kaupungissa näy. Asustelen muiden pelaajien tavoin huoneistohotellissa. Hallille pääsee mukavasti ’poliisikyydillä’ – kaikilla pelaajilla on käytössään Land Cruiserit, entiset poliisiautot”, Mikko Oivanen sanoo.

Ennen Qatariin siirtymistään Mikko Oivanen on pelannut ammattilaisena Kreikassa, Puolassa, Iranissa, Kiinassa, Ranskassa ja Turkissa. Suomessa hän on edustanut pääsarjatasolla Hurrikaani-Loimaata, Vammalan Lentopalloa, rovaniemeläistä Santasportia sekä Raision Loimua. Maaotteluita 32-vuotiaalle hakkurille on kertynyt kaikkiaan 214. Arvokisoissa Lauttakylän Lujan kasvatti on edustanut Suomea MM-kisoissa Puolassa vuonna 2014 sekä viidesti EM-kisoissa, viimeksi vuonna 2015 Italiassa.