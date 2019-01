Mielensäpahoittaja veti Sastamalassa ja Huittisissa

Solar Films / Marek Sabogal

Suomen Filmikamarin mukaan viime vuosi oli elokuvateattereille kaikkiaan varsin hyvä.

Kotimaisista leffoista katsotuimmaksi nousi Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Se oli suosituin myös Sastamalan Biossa ja Huittisten Kinossa.

”Vuodet eivät ole veljeksiä, elokuvatarjonta vaikuttaa aina katsojamääriin”, sanoo Suomen Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen. Elokuvateattereihin myytiin yhteensä lähes 8,1 miljoonaa lippua. Määrä jäi selvästi edellisestä vuodesta, jolloin Tuntematon sotilas nosti katsojalukuja huomattavasti.

Alkaneesta vuodesta Tero Koistinen odottaa onnistunutta. ”Elokuvatarjonta näyttää hyvältä ja uudet elokuvateatterit vievät katsojamäärät varmasti koviin lukemiin”, hän arvioi.

Sadantuhannen yleisön rajan ylitti viime vuonna 25 elokuvaa. Kotimaisten elokuvien katsojaosuus oli vahva, yli 22 prosenttia.

Katsotuimmat elokuvat v. 2018

Sastamala (Bio)

1. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

2. Olavi Virta

3. Oma maa

4. Mamma Mia! Here We Go Again

5. Ihmeperhe 2

6. Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla

7. Supermarsu

8. Kaikki oikein

9. Suomen hauskin mies

10. Varasto 2

Huittinen (Kino)

1. Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja

2. Olavi Virta

3. Ihmeperhe 2

4. Oma Maa

5. Mamma Mia! Here We Go Again

6. Kaikki oikein

7. Varasto 2

8. The Grinch

9. Veljeni vartija

10. Hotel Transylvania 3: Monsterit matkalla