Lelu valmistautuu Tanskan kaatamiseen: ”Homma on saatu rullaamaan”

Suomen lentopallomiehet pelaavat ratkaisevan EM-karsintaottelun sunnuntaina. Vastassa on Tanska.

Tauon jälkeen riveissä on myös hakkuri Lelu Ojansivu. ”Hyvältä tuntuu olla taas mukana maajoukkueessa, ei mitään vaikeuksia”, hän kertoo. ”Vähän on joukkue nuorentunut viime näkemästä, mutta fiilis on joukkueessa hyvä ja homma on saatu rullaamaan”, iloitsee kokenut maajoukkuemies.

Mikkelissä pelattavaan otteluun odotetaan täyttä tupaa. Se tarkoittaa 2 500 katsojaa.

Maajoukkue on muuten hyvässä kunnossa, mutta yleispelaaja Elviss Krastins joutuu jättämään ottelun väliin. Hän on sairastellut.

Ottelu alkaa sunnuntaina 6.1. kello 17.