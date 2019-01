Keikyän riippusillan korjaukseen ei ole vielä löytynyt rahaa – Kiviä on käännetty paljon, toivosta ei ole luovuttu

Kata Sivunen

Sastamalassa on pohdittu Keikyän riippusillan tulevaisuutta. Rahoitusta peruskorjaukseen ei vielä ole löytynyt. Toivo ei kuitenkaan sammunut.

Projektipäällikkö Vilja Pylsy on selvittänyt lukuisia eri rahoitusvaihtoehtoja. Läpi on käyty niin Euroopan unionin, valtion kuin maakunnankin taso.

Suurimpia esteitä on se, että riippusillan omistaa kaupunki ja päätöstä sen korjaamisesta ei ole budjetissa. ”Näin ollen rahoitusta on haettu ja haetaan ehdollisena”, avaa projektipäällikkö Vilja Pylsy. ”Hieno asia on, että kaupungin budjettiin on kirjattu positiivinen tahtotila sillan suhteen”, hän jatkaa. Rahoittajien suunnalta viesti kuitenkin on ollut, että kaupungin tulisi hoitaa silta kuntoon ja toimia itse mahdollistajana.

Keräystä rahoituksen kokoamiseksi kaupunki ei voi järjestää. Tämän tien torppaa laki. Kaupunki ei voi saada rahankeräyslupaa.

Yleistarkastusraportissa esitetyt kiireisimmät toimenpiteet Keikyän riippusillalle on tehty. Piirustuksia on käyty asiantuntijoiden kanssa läpi ja mietitty miten peruskorjauksen hintaa saataisiin alas. Uusia ideoita on jo toimitettu eteenpäin. ”Kaupungin ehdottama urakan palastelu teräs- ja puuosiin kuulostaa järkevältä tuoden siltatarjouksiin lisää kilpailua”, kertoo Destian siltasuunnittelun ryhmäpäällikkö Juha Jalonen. Hän uskoo, että samalla mahdollistuu paikallisten ja pienempienkin yritysten saaminen mukaan tarjouskilpailuun.

Vilja Pylsy neuvottelee riippusillasta vielä parin rahoittajatahon kanssa. Vireillä on myös laajempi kaupungin ja yhteistyökumppaneiden vesistöhanke. ”Jos hanke toteutuu, ei sillä riippusiltaa korjata, mutta se antaa sillalle laajemmat mahdollisuudet tulevaisuudessa”, Pylsy toteaa.

Erityisen tyytyväinen Vilja Pylsy on keikyäläisten ja Keikyän Perikunnan intoon. Silta on saanut paljon näkyvyyttä. ”Sydämellä ja intohimolla tehtävien asioiden arvo on mittaamaton. Usko riippusillan suhteen on vain kasvanut”, hän luonnehtii.