Kuu pimenee täydellisesti

Maanantaina aamulla on mahdollisuus ihailla täydellistä kuunpimennystä. Pilvet tosin saattavat olla esteenä.

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että Kuu pimenee, kun se kulkee radallaan Maan varjoon ja Aurinko kätkeytyy Kuusta katsottuna hetkeksi Maan taakse.

Kuunpimennys on verkkainen tapahtuma. Sitä voi turvallisesti seurata paljain silmin, kiikareilla tai kaukoputkella.

Hieman soikealla radalla liikkuva Kuu on lähinnä maata illalla. Yhdysvalloissa tammikuun täysikuuta kutsutaan susikuuksi, joten tätä kuunpimennystä markkinoidaan maailmalla laajasti ”superverisusikuuna”.

Ursan mukaan kyseessä on kaikesta dramatiikasta huolimatta aivan tavallinen täydellinen kuunpimennys. Maata hieman lähempänä olevan ”superkuun” koossa on äärimmäisen vaikeaa havaita silmämääräisesti mitään eroa verrattuna tilanteeseen, jossa Kuu on keskimääräisellä etäisyydellä.

Ilmatieteen laitos ennustaa, että Sastamalassa on maanantaina aamulla pilvistä ja pakkasta 16 astetta.

Kuunpimennyksen kulku

klo 4.36 puolivarjopimennys alkaa

klo 5.34 osittainen vaihe alkaa

klo 6.41 täydellinen vaihe alkaa

klo 7.12 pimennys syvimmillään

klo 7.43 täydellinen vaihe päättyy

klo 8.51 osittainen vaihe päättyy

klo 9.48 puolivarjopimennys päättyy