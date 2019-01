VaLePa kärsi tappion Hurrikaanille – ”Saattoi olla kauden huonoin pelimme”

Mestaruusliigassa Vammalan Lentopallo ei saanut Hurrikaanilta erääkään. Kärkikamppailu päättyi Loimaalla isännille 3-0 (25-19, 25-21, 25-20).

Passareista Mikko Eskolla oli vaikea ilta. Erik Sundberg onnistui päättämään hyökkäyksiä luotettavasti ja hänet palkittiinkin VaLePasta parhaana.

”Hurrikaani pelasi hyvin. Me emme päässeet omalle tasollemme. Hienoa puolustuspeliä kotijoukkueelta. Lisäksi he tappoivat palloa tehokkaasti”, tunnusti Eriks Sundberg. Hän totesi, että Suomen Cupin finaalia varten pukkipaitojen pitää treenata.

”Vastaanotto- ja passipeli oli meiltä OK, mutta hyökkäyksessä oltiin pehmeitä. Tämä saattoi olla kauden huonoin pelimme, mutta oli hyvä, että se sattui tähän paikkaan. Nyt pääsemme harjoittelemaan”, kommentoi päävalmentaja Radovan Gacic.

VaLePan ja Hurrikaanin kohtaamiset runkosarjassa ovat tällä kaudella tasan 2-2. Kumpikin on voittanut kotipelinsä. Sarjataulukossa VaLePalla on kahden pisteen etumatka Hurrikaaniin, joka on pelannut yhden ottelun enemmän.

TILASTOT