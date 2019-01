Amanda Kotajan ja Huittisten yhteistyö jatkuu

Paralympiakomitea

Huittisten kaupunki ja ratakelaaja Amanda Kotaja jatkavat yhteistyötä.

Sopimus on aikaisemman sisältöinen. Kestoltaan se on kaksi vuotta. Sopimuksen kokonaisarvo on 6 000 euroa eli 3 000 euroa vuodessa.

Menestyksen mukaan kaupunki suorittaa lisäksi tulosbonuksia. Paralympialaisten kultamitalista maksetaan 2 000 euroa sekä hopea- tai pronssimitalista 1 000 euroa. MM-kilpailujen ulkoratojen mitalisijoituksen tulosbonus on 1 000 euroa ja EM-kilpailujen ulkoratojen mitalisijoituksen 500 euroa.

Huittisten kaupungin ja Amanda Kotajan välillä on ollut yhteistyösopimus vuodesta 2014 alkaen. Kotaja edustaa Vampulan Urheilijoita.

Yhteistyösopimuksen kustannukset katetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista.