”Tunnen itseni nyt sata kiloa kevyemmäksi” – VaLePa nappasi Suomen Cupin mestaruuden

Suomen Cupin mestaruus pysyy Vammalan Lentopallolla. Loimaan Hurrikaani kaatui finaalissa 3-1.

VaLePa taisteli tiukan avauserän jatkopalloilla voitoksi 27-25. Erik Sundberg nakutteli pukkipaidoille viisi pistettä ja Tomi Rumpunen Hurrikaanille seitsemän.

Toinen erä oli yhtä tiukkaa taistelua kuin ensimmäinenkin. Tällä kertaa Hurrikaani oli lopussa vahvempi ja vei erän 26-24. Hurrikaani otti torjunnat 4-1.

VaLePa karkasi kolmannessa erässä tilanteesta 13-13 ja piti muutaman pisteen johtoa loppuun asti eli numeroihin 25-20. Pukkipaidat vievät hyökkäyspisteet 17-12 ja Niko Suihkonen teki joukkueelle kuusi pistettä.

Neljännessä erässä Hurrikaani hallitsi alkua. VaLePa tuli kuvaan mukaan ja tilanne oli tasan vielä tilanteessa 22-22. Pukkipaidat pelasivat lopun vakuuttavasti ja veivät erän 25-23.

VaLePan voimahahmoja olivat Erik Sundberg (19 pistettä) ja Urpo Sivula (17). Hurrikaanin tehokkaimmat olivat Tomi Rumpunen (17) sekä Tapio Toiviainen (16) ja Antti Ropponen (16).

”Jo etukäteen oli selvä, että tästä tulee tiukka matsi ja niin tulikin”, kommentoi VaLePan päävalmentaja Radovan Gacic ottelun jälkeen. ”Me syötimme paremmin ja Hurrikaani ei ollut parhaimmillaan vastaanotossa. Me ratkaisimme paremmin myös heikon vastaanoton jälkeiset tilanteet kuin Hurrikaani”, hän analysoi. ”Tunnen itseni nyt sata kiloa kevyemmäksi, kun voitimme”, Gacic totesi.

Suomen Cupin voitto oli VaLePalle iso tavoite. Päävalmentaja Radovan Gacicin mukaan joukkueen pitää kuitenkin heti mennä eteenpäin ja valmistautua CEV Cupin peliin Kemerovoa vastaan.

Keskitorjuja Markus Kaurto oli iloinen siitä, että pääsi pelaamaan finaaliin. Hän on sairastellut.

”Itsellä on takana aika veemäiset ajat ja nopeasti piti raapia itsensä kuntoon. En kuukausi sitten ajatellutkaan, että olisin kentällä täällä. Kyllähän tämä voitto on nyt todella makea”, Kaurto kertoi. ”Tiukkaa vääntöä tämä oli ja jokainen piste piti oikeasti ansaita. Oli mahtavaa pelata. Nautin siitä, että on painetta pelissä”, hän riemuitsi.

VaLePalla oli pohjalla Suomen Cupin voitot vuosilta 2012, 2016 ja 2017 sekä hopeaa vuosilta 2013 ja 2014. Hurrikaanilla oli ennestään Suomen Cupin hopeaa vuosilta 2015 ja 2017.

Loppuottelu pelattiin Turussa. Se veti Kupittaan palloiluhalliin yli 2 000 katsojaa.

