VaLePa puolustaa Suomen Cupin mestaruutta

Tuomas Pelto

Miesten Suomen Cupin finaalissa kohtaavat Vammalan Lentopallo ja Hurrikaani-Loimaa. Loppuottelu pelataan Turussa lauantaina.

VaLePa kukisti viimeksi Hurrikaanin 3-0 (25-20, 25-21, 25-18). Tällä kaudella Mestaruusliigassa joukkueiden keskinäiset neljä peliä ovat päättyneet kotivoittoihin 3-2 ja 3-0. Hurrikaani on sarjstaulukossa ensimmäisenä. Sillä on 19 voittoa ja kuusi tappiota. VaLePa on toisena, voittoja on 18 ja tappioita neljä.

Slovenialaisen Radovan Gacicin valmentama VaLePa on pudottanut Suomen Cupissa Lempäälän Kisan ja Akaa Volleyn sekä välierässä Vantaa Ducksin. Jussi Heinon komennossa oleva Hurrikaani kukisti Rantaperkiön Iskun ja Raision Loimun sekä välierässä Karelian Hurmoksen.

Finaaliottelu alkaa kello 19.