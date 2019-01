Nuorten kesätöihin tukea Sastamalassa

Sastamalan kaupunki on tukemassa nuorten kesätyöllistämistä. Periaatteet ovat tuttuja aikaisemmilta vuosilta.

Nuorten kesätyöllistämistukeen yrityksille, maatiloille ja yhteisöille on varattu 36 000 euroa. Tuki on kesätyöntekijää kohden 300 euroa. Summa mahdollistaa 120 nuoren työllistämisen.

Viime vuonna kokeiltu 4H-kesäyrittäjyyden tukeminen on saamassa jatkoa. Siihen on jyvitetty 3 000 euroa. 4H-kesäyritykselle maksetaan 50 euron starttiraha ja 150 euron lisätuki, jos myyntituottoja kertyy 100 euroa tai enemmän ja työaika on vähintään 20 tuntia. Tuki myönnetään viidelletoista hakijalle saapumisjärjestyksessä. 4H-kesäyrittäjällä tulee olla käytynä 4H-yrittäjyyskurssi.

Tuet tulevat hakuun kevään aikana. Nuorten kesätyöllistämistuen hakuaika on 12.2.-30.4. ja 4H-kesäyrittäjyystuen 1.4.-15.6.

Asia on konserni- ja elinvoimajaoston hyväksyttänä.