Nuorisoseurat palkitsivat aluefoorumissa Sastamalassa

Emilia Palmu

Sastamalassa Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurat olivat koolla aluefoorumissa.

Kiikan nuorisotalolla pidetyssä tapaamisessa palkittiin tekijöitä ja toimijoita.

Tunnustuksilla halutaan kannustaa paikallisseuroja ja heidän aktiivisia toimijoitaan jatkamaan hyvää työtään.

Hämeen alueelta palkitut

Vuoden Nuorisoseura

Tammelan Nuorisoseura Aura, Tammela

Seura on tehnyt aktiivista nuorisoseuratyötä yli sadan vuoden ajan. Sen jäsenet ovat järjestäneet suuren suosion tavoittanutta, koko kunnan Hakkapeliitta-tapahtumaa ansiokkaasti jo yli 40 vuotta.

Vuoden Nuorisoseuralainen

Saija Lintu, Tampereen Nuorisoseura

Saijalla on kunnioitusta herättävä kyky innostaa muita tekemään omalla esimerkillään. Hän on toiminut luottamustoimissa Tampereen Nuorisoseurassa ja Sorokoska ry:ssä ja hänen merkitys seuran toiminnan edistämisessä on ollut korvaamatonta.

Vuoden Ohjaaja

Tiina Mattila, Jokioisten Nuorisoseura Tahdittomat

Tiinan kekseliäisyys ja pitkäjänteisyys ohjaajana on ihailtavaa. Hän on kannustava ja inspiroiva Tahdittomien kantava voima. Tiina tekee kaikkensa, että kansantanssi ja Tahdittomat tulisivat näkymään jatkossakin.

Satakunnan alueelta palkitut

Vuoden Nuorisoseura

Porin Nuorisoseura, Pori

Seuran johtokunnan jäsenten 22 vuoden keski-ikä pitää seuran innokkuuden ja ilon yllä. Heillä on ihailtavaa yhteisöllisyyttä ja seuran ohjaajat ovat aina valmiita auttamaan muissakin seuroissa pyydettäessä.

Vuoden Nuorisoseuralainen

Linda Nurminen, Porin Nuorisoseura

Linda on hoitanut tehtävänsä kiitettävästi vuosien ajan ja on seuran sihteerinä ja ohjaajana toiminut yhteisönsä arvokkaana tukipilarina. Hänen esimerkillinen työpanoksensa näkyy muiden auttamisena asiassa kuin asiassa.

Vuoden Ohjaaja

Jutta Wrangén, Saarioispuolen Kulttuuriyhdistys Silta, Valkeakoski

Jutta on ystävällinen, rohkea ja kannustava ohjaajan työssään. Hän ottaa ryhmäläisten toiveet ja ideat huomioon koreografioita suunnitellessaan. Jutta on tanssiopetuksen ammattilainen, joka tekee työtään tanhuohjaajan sydämellä.