”Aletaan myymään tavaraa!” – Aki ja Heli Sastamala-messujen vetonauloina – Markku auttaa, minkä ehtii

Sastamala-messujen ohjelma on julkistettu. Kaupungin juhlavuoden kunniaksi sisäänpääsy on ilmainen. Tapahtuma järjestetään Vexve-areenalla 27.-28. huhtikuuta.

Asumisen ja vapaa-ajan teemojen alle on kerätty monipuolisesti asiaa. Mukana on niin sistustusta, puutarhaa, remontointia kuin elämänhallintaakin. Kävijätavoite on 3 000.

Lauantaina hyväntekeväisyyshuutokaupan vetää huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Apuna ovat myös Heli ja Markku. Huutokauppaan toivotaan paikallisten yritysten tuotteita. Tuotto lahjoitetaan myöhemmin nimettävään kohteeseen.

Sisustuksen trendeistä kuullaan sisustussuunnittelija ja -toimittaja Maija Lukkari-Nymanin näkemyksiä. Pienen pintaremontin tekemiseen innostaa Kotirempoista tuttu Ari Lahti.

Perheen pienimpiä ilahduttaa Kikattavan Kakkiaisen disco. DJ Kakkiainen soittaa musiikkia. MC Citykani tanssittaa, leikittää ja liikuttaa.

Sunnuntaina Sonja Lumme johdattelee keväisten puutarhatöiden pariin. Elämänhallinnan ja paremman jaksamisen eväitä jakavat Jutta ja Juha Larm. Remontoinnista kiinnostuneille käytännön vinkkejä antaa Ari Lahti.

Pikkuväkeä viihdyttävät Ryhmä Haun Samppa ja Vainu. Pentujen kanssa pääsee myös halimaan ja ottaman yhteiskuvia.

Molempina päivinä messuilla unissakävelee Herra Hakkarainen. Tapahtuman juontaa Ilkka Nykänen.

Tarjontaansa Sastamala-messuilla esittelee kuutisenkymmentä yritystä. Suurin osa paikoista on jo myyty.