Sastamalan vesistöhanke jäihin

Suunnitteilla ollut vesistöhanke ei toteudu Sastamalassa. Se jäi vaille rahoitusta.

Kaupunki viritteli hanketta yhteistyökumppanien kanssa Kokemäenjoen, Liekoveden, Rautaveden ja Kuloveden vesistöjen hyödyntämiseen. Pilottina olisi ollut Keikyän kylän kehittäminen.

Rahoitusta haettiin Joutsenten reitiltä. Hanke ei kuitenkaan pärjännyt valintakriteerien pisteytyksessä.

Vesistöstä on jo saatavilla syvyyskäyrilläkin varustettuja nettikarttoja ja se on merkitty turvalliseksi kulkea. Kaupungin virkistysalueiden hoitaminen on kaupungin normaalia toimintaa, jota Joutsenten reitti ei voi tukea. Keikyän kyläsuunnitelman päivittämiseen on saatavana apua seudullisen kyläasiamieshankkeen kautta.

Vesistöhankkeen oli määrä alkaa maaliskuun alussa ja jatkua ensi vuoden toukokuun lopulle.