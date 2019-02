”Arvostamme kovasti pyyteetöntä työtä” – Reisuköppi Sastamala Gregorianalle

Sastamalan Oppaat on myöntänyt Sastamalan Matkasauvan eli Reisuköpin Sastamala Gregorianalle. Festivaali osaltaan nostaa kaupungin matkailullista merkitystä.

Paikallisten matkailuoppaiden ja Sastamala Gregorianan yhteistyöllä on pitkät ja monipuoliset perinteet. Festivaali tuo paikkakunnalle kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita, joita matkailuoppaat kohtaavat työssään. Matkailuoppaita on myös mukana tapahtuman järjestelyissä talkoolaisina, kuten konserttien lipunmyyjinä.

”Sastamalan oppaat arvostavat kovasti sitä pyyteetöntä työtä, mitä Sastamala Gregorianan aktiivit jaksavat tehdä vuodesta toiseen”, kertoo Sastamalan Oppaiden puheenjohtaja Eija Vaateri. ”Tunnelma kauniilla kirkkomaallamme konserttien aikana on käsin kosketeltava sekä yleisön että kansainvälisen esiintyjäkaartin piirissä. Konserttisarja on musiikin harrasta juhlaa parhaimmillaan. On hienoa, että korkeatasoista kulttuuria voidaan nauttia muuallakin kuin isojen kaupunkien suurissa saleissa”, hän jatkaa.

Sastamala Gregorianan puheenjohtaja ja vt. toiminnanjohtaja Johannes Rantanen iloitsee festivaalin saamasta tunnustuksesta. ”Olemme otettuja ja kiitollisia saamastamme kunniasta. On hienoa, että tekemämme työ huomioidaan”, hän kiittää. ”Festivaalillemme ja kaukaakin saapuville festivaalivieraillemme Sastamala on tarjonnut ihanteelliset puitteet: komean kansallismaiseman, historian havinaa ja hohtoa, konserttisalien kuningattaren sekä aivan ykkösluokan yhteistyökumppanit. Olemme ylpeästi erilainen, kansainvälisesti korkeatasoinen ja kunnianhimoinen sastamalalainen festivaali – ja sitä olemme jatkossakin!” Rantanen lupaa.

Rakkauden Pariisiin

Sastamala Gregoriana johdattaa yleisönsä tulevana kesänä Rakkauden Pariisiin. Kysymyksessä on toinen osa kuuden vuoden teemasarjasta ”Kaupungit vetten päällä”.

Konsertteja ja oheistapahtumia on yhteensä yksitoista. Esityspaikat ovat Sastamalan Pyhän Marian kirkko, Tyrvään Pyhän Olavin kirkko ja Tyrvään Pappilan tienoo.

Sastamala Gregorianaa vietetään 19.-27.7.2019. Festivaali järjestetään jo 24. kerran.

Reisuköppi on tunnustus yhteistyöstä

Sastamalan Oppaat jakaa Reisuköpin eli Matkasauvan joka vuosi kansainvälisenä matkailuoppaan päivänä tai sen tienoossa. Tunnustus myönnetään merkiksi hyvästä yhteistyöstä.

Valtakunnallinen Suomen Opasliitto on perustettu vuonna 1974 ja Sastamalan Oppaat vuonna 1979.

Kansainvälistä matkailuoppaan päivää on vietetty vuodesta 1989.

Sastamalan Matkasauvat eli Reisuköpit

2019 Sastamala Gregoriana

2018 Suomen vanhan kirjallisuuden päivät ry

2017 Ritajärven luonnonsuojelualue

2016 Galleria Akseli

2015 Nahkaverstas Eliisa Marjaana

2014 Talonpoikaismuseo Yli-Kirra

2013 Herra Hakkaraisen talo

2012 Lahjatalo ja Galleria Ansa Puntalo

2011 Herkkujuustola

2010 Anneli Keinonen Oy