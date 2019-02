Ritajärven luonnonsuojelualueelta löydetty ruuhi yli 600 vuotta vanha

Pirkanmaan maakuntamuseo

Sastamalassa Ritajärven luonnonsuojelualueella olevasta Valkeajärvestä nostettujen ruuhien ikää on selvitetty. Toinen on paljastunut yli 600 vuotta vanhaksi.

Kahden ruuhen jäänteet nostettiin jo viitisenkymmentä vuotta sitten. Niiden osia säilytettiin Vammalan Postin Retkeily- ja Urheilukerhon mökin alla.

Sastamalan maaseutujohtaja Katariina Pylsy neuvotteli viime kesänä kerhon hallituksen kanssa mahdollisista ruuhien ikämäärityksistä. Hän esitti, että kaupunki organisoi tutkimukset aihioiden lunastusta vastaan.

Lusto- ja radiohiilitutkimusta edeltävä työ tehtiin viime syksynä. Yksipuinen ruuhi ilmeni vanhemmaksi. Siitä otetun näytteen radiohiiliajoitus osuu noin vuosille 1412-1468.

Nuoremmasta kaksipuisesta ruuhesta otettu näyte on ajoitettu radiohiilimenetelmällä noin vuosien 1669-1944 välille. Puulustoanalyysin avulla ajoitusta on pystytty täsmentämään. Ruuhen rakentamiseen käytetty puu on kaadettu vuoden 1775 jälkeen.

Pirkanmaan maakuntamuseo julkaisi ajoitustulokset.