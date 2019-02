Kymmenen hehtaaria kukkapeltoja Sastamalaan

Sastamalan kaupunki täyttää kuluvana vuonna kymmenen vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Sastamalan kaupungin Elävä maaseutu lisää erittäin suuren suosion viime vuonna saaneiden kukkapeltojen määrää.

Maaseutujohtaja Katariina Pylsy kertoo, että Sarkiankadun kukkapelloista tuli paljon kiitosta, kun asukkailla oli lupa kukkien poimimiseen. ”Nyt minulla on ilo ilmoittaa, että kukkapeltoja tulee jokaisen vanhan kuntakeskuksen alueelle Häijääseen, Kiikkaan, Kiikoisiin, Keikyään, Mouhijärvelle, Suodenniemelle ja Vammalaan”, hän sanoo. Peltolohkoja on kymmenen ja niiden yhteispinta-ala on kymmenen hehtaaria.

Katariina Pylsy lupaa järjestää kesällä kukkien poimintapäivien avajaiset jokaisella kukkapellolla. Tilaisuuksien jälkeen pelloille on vapaa pääsy.