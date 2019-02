Päiväkodin siirtäminen koululle epäilyttää Laviassa

Palveluverkkouudistusta valmistellaan Porissa. Kaupunki on jaettu kahdeksaan alueeseen, joista Lavia on yksi. Asukkailla on ollut mahdollisuus kertoa mielipiteensä suunnitelmista.

Laviassa aie päiväkodin siirtämisestä Suomelan koululle epäilyttää pihan ja liikenteen takia. Myöskään yläkoululaisten koulunkäyntiä Noormarkussa ja Kankaanpäässä ei juurikaan kannatettu.

Palveluverkkokyselyyn tuli kaikkiaan reilut 950 vastausta. Päätöksenteossa asia on esillä seuraavaksi kaupunginhallituksessa. Lopullisen päätöksen tekee valtuusto kevään aikana.