Vammalan neuvolan aulaan seinämaalaus – Miia Peurala yhdistää kuvan ja oppimisen

Sastamalassa Vammalan neuvolan aulaan toteutetaan seinämaalaus. Taiteilijaksi on valittu graafinen muotoilija Miia Peurala.

”Työpaikalla tehtävänäni on esittää asiat kuvallisin keinoin, useimmiten infograafeina. Nykyaikana visuaalisuuden ja kuvien merkitys on kasvanut”, Miia Peurala kertoo. Hän työskentelee Sastamalassa Myyntivoima Yhtiöissä graafikkona. Kotoisin Peurala on Keikyästä.

Neuvolan seinämaalaus rakentuu eri värisistä pystyviivoista. Niihin Miia Peurala ottaa värit tilan sisustuksesta. Pystyviivojen väliin tulee tussipiirroksia. Piirroskuvia tullaan hyödyntämään oppimiseen. Taiteilija on toteuttanut aiemmin muun muassa koulujen oppimateriaaleista julistesarjan.

”Lapset pitävät erittäin paljon kuvista ja niiden avulla voimme laskea sekä hahmottaa muotoja ja värejä”, innostuu osastonhoitaja Erja Mäkelä.

Miia Peurala työstää maalauksen pääsiäisenä neuvolan ollessa kiinni. Tilakeskus maksaa materiaalit.

”Olen innoissani mahdollisuudesta päästä toteuttamaan seinämaalaus julkiseen tilaan. Kolmen lapsen äitinä Vammalan neuvola on tuttu paikka, sillä käymme lasten kanssa täällä”, hän kertoo.

Taidetta julkisiin tiloihin

Miia Peurala haluaisi, että taiteilijoiden kädenjälki näkyisi vahvemmin Sastamalassa esimerkiksi julkisissa tiloissa. Kaupungin hankkeista ainakin uuden Vareliuksen koulun sisäpintoihin on tulossa kuvallista kerrontaa.

”Kävelijän näkökulmasta esimerkiksi alikulkutunneleihin olisi herkullista saada taidetta. Tunneleissa voisi olla erilaisia maailmoja, joihin ihminen astuu. Alikulkutunnelit voisivat toimia taiteilijoille esimerkiksi harjoitteluseininä”, Peurala ehdottaa.

Miia Peurala haluaa muistuttaa myös yrittäjien mahdollisuudesta tuoda taidetta esiin.

”Olen tehnyt yrityksemme aulaan seinämaalauksen, jossa on kuvattuna sastamalalaisia rakennuksia. Näytämme teoksen kautta asiakkaillemme ja vieraillemme, että olemme ylpeitä paikallisuudesta. Haastan kaupungin ohessa yrittäjätkin miettimään miten voisimme yhdessä nostaa taidetta ja paikallisuutta esiin”, hän sanoo.

Tekijää seinämaalaukselle Sastamalan Tilakeskus sekä sosiaali- ja terveyspalvelut hakivat yhdessä.