Sanasuomestaruus ratkotaan Sastamalassa

Sastamalassa valmistaudutaan kilpailemaan sanasuomestaruudesta. Ideana on muodostaa yhdyssanaketjuja.

Sanasuo-kilpailu käydään Kinnalan Koukulla Lukuviikon torstaina 25. huhtikuuta kello 18. Kolmihenkiset joukkueet kaksintaistelevat toisiaan vastaan leikkimielisesti yhdyssanoja keksimällä.

Ideana on muodostaa yhdyssanaketju. Yhdyssanan alkuosa on toiselta joukkueelta saatu sana ja loppuosa keksitään itse. Yhdyssanaketju on esimerkiksi tulipalo-palomies-mieskunto-kuntosali-salivuoro-vuorotyö.

Pisimmän ketjun keksinyt joukkue etenee jatkoon. Voittaja palkitaan ja julistetaan Sastamalan sanasuomestariksi. Tiettävästi kyseessä on myös suomenmestaruuskilpailu.

Ilmoittautua voi torstaihin 4. huhtikuuta saakka sähköpostilla Tiina Laaniselle osoitteeseen tiina@laaninen.fi. Mukana tulee olla joukkueiden ja kilpailijoiden nimet.

Tapahtumaan toivotaan runsaasti yleisöä ja kannustusjoukkoja. Kilpailu on maksuton, illan aikana tarjolla on maksullinen iltapala.