Sastamalalaiset ryntäsivät vaaliuurnille

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi Sastamalassa vilkkaana. Äänestysprosentti on ensimmäisen päivän jälkeen 7,3, mikä on Pirkanmaan korkein.

Sastamalassa on äänioikeuttaan on käyttänyt 655 miestä ja 780 naista, eli yhteensä 1 435 henkilöä. Äänioikeutettuja kaupungissa on yhteensä 19 696.

Ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen äänestysprosentti on Pirkanmaalla 6,2 ja koko maassa 5,6.

Lähiseudun kuntien äänestysprosentit ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen

Sastamala 7,3 %

Huittinen 6,3 %

Säkylä 5,6 %

Punkalaidun 4,9 %

Kokemäki 4,2 %