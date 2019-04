Keikyässä vietetään Maailmankylä-päivää

Sastamalassa Keikyä-talolla eli Äetsän vanhalla kunnantalolla on lauantaina Maailmankylä-päivä kello 10-15. Teemoja ovat pääsiäinen, luonto ja liikunta.

Maailmankylä-päivän taustalla on Keikyään syksyllä Yllätysten Yönä saatu Maailmankylä-matto. Se saapui Äkäslompolosta. ”Maailmankylä-matto on kiertänyt Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin kylissä, nyt se on vuorostaan Keikyässä”, kertoo Päivi Pelttari Keikyän Perikunnasta.

Tapahtumassa keikyäläiset ja lähiympäristön yhteisöt, yrittäjät ja harrastajat esittelevät toimintaansa ja tuotteitaan. Paikalla on myös kahvio sekä makkara- ja lettugrilli.

Keikyässä kyläpäivää vietetään jo neljännen kerran.