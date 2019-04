Huittisten ja Euran välille valtatiellä 12 ei aseteta tänä vuonna lainkaan kesärajoituksia. Suurin sallittu nopeus on 80 km/h.

Ratkaisuun on kaksi syytä. Osuudella on useita samanaikaisia tietöitä ja niistä aiheutuvia väliaikaisia liikennejärjesteljyä. Lisäksi päällyste on paikoin erittäin huonokuntoinen.

Tietyöt jatkuvat vuoden lopulle. Kesärajoituksia saadaan odotella ensi kevääseen.