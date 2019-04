Eduskunta

Sastamalassa äänestysalueista ensimmäisenä ääntenlaskenta on valmistunut Kiikoisissa.

Eniten ääniä sai Pertti Hakanen (kesk.). Hänen saaliinsa on 166. Toisena on Ilmari Nurminen (sd.). Ääniä on 75. Kolmantena on Arto Satonen (kok.). Hänellä on 66 ääntä.

Sastamalassa laskettuna on 57,5 prosenttia äänistä.