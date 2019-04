Isosuon lintutorni toistaiseksi käyttökiellossa

Puurijärven ja Isosuon kansallispuistossa Isosuon lintutorni on käyttökiellossa. Syynä on asiakasturvallisuus.

Lintutorni on Mutilahden pysäköintialueelta alkavan luontopolun varrella. Se on neljä metriä korkea.

Käyttökieltoon asetetun lintutornin puiset osat ovat huonossa kunnossa. Pahoja lahovaurioita on todettu jaloissa sekä rappusissa ja kannessa.

Voimassa käyttökielto on toistaiseksi. Se voidaan purkaa, jos lintutorni kunnostetaan turvalliseksi käyttää.

Kolme lintutornia

Kokemäellä ja Huittisissa sijaitsevassa Puurijärven ja Isosuon kansallispuistossa on myös kaksi muuta lintutornia. Kärjenkallion lintutorni Puurijärvellä on 18 metriä korkea ja yksi Pohjoismaiden korkeimmista. Mutilahden lintutorni on kuusi metriä korkea.