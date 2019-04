RTT:n Susi sisällä tulee iholle intiimissä tilassa

Iida Mäki-Kerttula

Sastamalassa Romulan Taiteellinen Teatteri esittää Huoneteatteri Kannarissa Kiikassa näytelmän Susi sisällä.

Käsikirjoitus pohjautuu Tiina Lymin tekstiin. ”Näytelmä pohtii ihmissuhteita ja petollisuutta ihmisen primitiivisen olemisen ja kulissien näkökulmasta”, kertoo ohjaaja Kati Juurikka.

Rooleissa on kolmetoista näyttelijää. Mukana on romulalaisia alakouluikäisistä varttuneempiin.

Huoneteatteri Kannari on intiimi tila. Katsomossa on paikkoja neljäkymmentä. RTT suositteleekin varaamaan liput ennakkoon.

Jäljellä olevat esitykset la 20.4., su 21.4., ti 23.4., to 25.4., su 28.4., ma 29.4., to 2.5. ja pe 3.5. klo 18.30 sekä to 9.5. klo 13. Lippuvaraukset www.romulantaiteellinenteatteri.com.