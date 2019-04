Janne Kangaskokko VaLePan päävalmentajaksi

Vammalan lentopallon päävalmentaja vaihtuu. Tehtävässä aloittaa Janne Kangaskokko.

Radovan Gacic jättää VaLePan perhesyiden vuoksi. ”Tapaamisia perheen kanssa on kiivaassa ottelurytmissä liian harvoin. Tuntuu, että nyt on se hetki, jolloin on syytä käyttää enemmän aikaa perheelle”, hän sanoo. Gacicin tyttäret ja vaimo asuvat Sloveniassa. Hänellä olisi ollut käytettävänä optiovuosi.

Janne Kangaskokko on ollut VaLePassa kakkosvalmentaja sekä junioripäällikkö ja päävalmentaja. Hän on pelannut pääasiassa hakkurina, mutta myös keskitorjujana ja yleispelaajana. Mestaruuden Kangaskokko on voittanut Santasportissa ja Sun Volleyssa.

Radovan Gacic luotsasi VaLePan Suomen mestaruuteen ja Suomen Cupin voittoon. CEV Cupissa joukkue sijoittui kahdeksan parhaan joukkoon.