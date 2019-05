”Päivin kaltaisia metsästäjiä tarvitaan innostamaan uusia harrastajia mukaan” – Vuoden kouluttajan palkinto Punkalaitumelle

Metsästäjäliitto on palkinnut Päivi Vähä-Jaakkolan vuoden kouluttajana. Hän toimii Punkalaitumella Metsästysseura Haukassa.

Päivi Vähä-Jaakkola on järjestänyt useita suosittuja tapahtumia. Näistä esimerkkejä ovat metsästysammuntapäivä, ala-astelaisten tutustumiset, hirvenjuoksukilpailut, lukiolaisten eräkurssi ja lukuvuoden mittainen ampumakoulu.

Metsästäjäliiton koulutuspäällikkö Henri Mutanen antaa Päivi Vähä-Jaakkolalle ison kiitoksen hänen tekemästään työstä. ”Tapahtumat ovat madaltaneet lasten, nuorten ja aikuisten kynnystä harrastaa ja osallistua seuratoimintaan. Juuri tällaisia Päivin kaltaisia metsästäjiä tarvitaan innostamaan uusia harrastajia mukaan”, Mutanen kuvaa.

Päivi Vähä-Jaakkolan oma lempilaji on hirvenjuoksu. Palkintokaapi on jo niin täynnä, että hän on suunnannut tarmonsa uusien harrastajien motivointiin. ”Olen huomannut, että etenkin ala-asteikäiset viihtyvät hyvin metsästysseuran radalla. Siten he innostuvatkin helpommin harrastuksen pariin, kun heillä on jokin käsitys seuran toiminnasta”, Vähä-Jaakkola sanoo.

Vuoden metsästysseuran tunnustuksen sai Virttaan Erä-Veikot Loimaalta.