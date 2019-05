Lapset ja nuoret taiteilivat Sastamalasta

Yksityiskohta julisteesta

Sastamalassa Kulttuuritalo Jaatsilla on nähtävänä peruskoululaisten ja lukiolaisten töitä. Taidenäyttely on nimeltään Rakastu <3 Sastamalaan.

Teokset ovat Tyrväänkylän, Stormin ja Varilan alakoulujen sekä Äetsän koulun ja Mouhijärven yhtenäiskoulun oppilaiden ynnä Vammalan lukion opiskelijoiden tekemiä. Mukana on monella eri tekniikalla toteutettua taidetta, josta osa on kolmiulotteista.

Töihin on tallennettu muun muassa skeittaajia, kukkaniittyjä, uimareita, uusia taloja ja boksit täynnä kotiseutua. Mukana on myös kaupungin keskustasta valokuvia, joissa on yhdistetty nykyistä maisemaa vanhaan.

Näyttely on avoinna vielä lauantaina kello 9-15. Järjestelyistä vastaavat Sastamalan kaupungin perusopetus, lukiokoulutus ja kulttuuripalvelut.