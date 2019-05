Pixabay

Huittisissa Vampulan kirjastolle on asennettu defibrillaatori. Laite löytyy rakennuksen ulkoseinästä.

Kyseinen defibrillaattori on sikäli harvinainen, että se on aina saatavilla. Useimmiten sydäniskurit on sijoitettu sisätiloihin, jolloin ne ovat ainakin osan vuorokaudesta lukittujen ovien takana.

Vampulassa käyttöön otettu defibrillaattori on suunniteltu maallikoille. Se ohjeistaa käyttäjäänsä.

Defibrillaattorin lahjoittivat vampulalaiset yrittäjät.