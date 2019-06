Veneilijä kateissa Kokemäen ja Huittisten välillä

Kokemäen ja Huittisten välillä Kokemäenjoella on etsitty kadonnutta veneilijää. Poliisi sai ilmoituksen lauantai-iltana puoli kymmenen aikaan.

Paikkakuntalainen 67-vuotias mies oli lähtenyt iltapäivällä veneilemään Kokemäeltä Pirkkinäisten kohdalta kohti Huittisten Naarassaarta. Häntä tai venettä ei ole nähty tämän jälkeen.

Mies oli lähtiessään pukeutuneena vihreään takkiin ja mustiin kumisaappaisiin. Hän on 175 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan tukeva.

Soutuvene on lasikuituvalmisteinen. Se on väriltään oranssi. Vene on varustettu sähkömoottorilla.

Poliisi ja pelastuslaitos ovat suorittaneet etsintöjä Kokemäenjoella sekä sen varrella ja haaroilla.

Kadonneesta ja hänen käyttämästään veneestä pyydetään havaintoja. Tiedot tulee ilmoittaa lähimmälle poliisille tai hätäkeskukseen.