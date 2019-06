”Tällä seudulla ollaan aktiivisia” – Kylät tempaisevat näyttävästi

Avoimet kylät kutsuvat lauantaina tutustumaan toimintaansa. Tapahtumapäivää vietetään jo viidennen kerran.

”Tällä seudulla ollaan tänä vuonna aktiivisia, esimerkiksi Sastamalasta on mukana peräti kuusitoista kylää, mikä on ennätys”, iloitsee kyläasiamies Jani Hanhijärvi. Huittisista tapahtumapäivään osallistuu seitsemän kylää sekä Punkalaitumelta ja Kokemäeltä molemmista kaksi kylää.

Kylillä on innovatiivista toimintaa, jota moni ei ole tullut ajatelleeksi. Esimerkiksi tyhjilleen jääneitä tiloja on otettu kyläyhteisöjen käyttöön. Niissä järjestetään monenlaista harrastustoimintaa. Avoimet kylät –

päivänä on mahdollisuus päästä kurkistamaan paikallisiin ratkaisuihin.

Esimerkkejä tapahtumapäivän kohteista ovat muun muassa Kiikan Vähähaarassa rompetori, Suodenniemen Taipaleessa vuorokauden karaokemaraton sekä Huittisten Rekikoskella maalaispäivä justeerisahauskilpailuineen ja Suttilassa VPK:n 130-vuotisjuhlinta.

Pirkanmaan puolella on otettu mallia Satakunnasta. Tampereelta järjestetään kaksi bussiretkeä avoimiin kyliin. Pyhäjärven kierroksella pistäydytään Sastamalassa Lantulassa.

Avoimet kylät on vuodesta 2015 järjestetty valtakunnallinen tapahtumapäivä. Mukana on valtakunnallisesti noin 600 kylää. Tempauksen takana ovat yhteistyössä Suomen Kylät, maakunnalliset kyläyhdistykset, Leader-ryhmät ja paikalliset toimijat.

Avoimet kylät kartalla