Marko Aho / Lentopalloliitto

Uuteen kauteen valmistautuva Vammalan Lentopallo julkistaa joukkueensa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Tiedotustilaisuus on keskiviikkona 26. kesäkuuta.

Ennakkoon VaLePa on kertonut, että odotettavissa on ”jotain uutta, jotain vanhaa – mielenkiintoista joka tapauksessa”. Kiinnostavia kiinnityksiä luvataan olevan niin joukkueessa kuin taustajoukoissa. Seuralla on myös vireillä uusia kehityshankkeita.

Samana päivänä on Mestarien liigan alkusarjan otteluohjelman arvonta.