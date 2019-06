Sastamalassa Huhtaniituntien liikennettä rauhoitetaan nopeusrajoituksella ja pysäköintikielloilla

Pixabay

Liikennettä halutaan rauhoittaa Sastamalassa Huhtaniituntien Tyrväänkyläntien puoleisessa päässä. Osuudella on asutusta.

Huhtaniituntien alkuun on tulossa kolmenkympin nopeusrajoitus. Lisäksi pysäköinti on määrä kieltää tien varressa olevilla levikkeillä. Esimerkiksi sienestäjät ja marjastajat ovat toisinaan jättäneet autojaan niihin. Tämä on aiheuttanut liikenteelle ongelmia.

Nopeusrajoituksia ja pysäköintikieltoa on anonut tiekunta. Poliisilta on puoltava lausunto. Asia on teknisen lautakunnan käsiteltävänä.

Huhtaniituntiellä kulkee paljon raskasta liikennettä. Sen varrella on kivimurskaamo.