Sastamalassa porttinsa avaa kaksi puutarhaa, joiden juuret juontavat 50-luvulle

Timo Taulavuori

Puutarhaunelmien ja viherpeukaloiden päivä on sunnuntaina. Porttinsa avaa yli 600 ainutkertaista pihaa.

Sastamalassa pääsee tutustumaan kahteen puutarhaan. Kummankin juuret juontavat 50-luvulle.

Päivi Ketolan perennapiha on Vammalassa osoitteessa Kyläkatu 4. Sieltä löytyy muun muassa marjapensaita, omenapuita ja perennoja.

Merja Tulosen puutarhan osoite Roismalassa on Linkkitie 29. Tutustuttavana on runsaita perennaistutuksia ja hyötypuutarha. Kasvihuone on rakennettu kierrätetyistä ikkunoista. Piha on kooltaan 2 500 neliötä.

Punkalaitumen Vanttilassa tapahtumaan osallistuu Seija Rannan perennatarha (Lauttakyläntie 1066), Huittisten Sammussa Kirsi Kiikkalan ja Jari Yli-Sipilän Vanha Kouttu (Suontaustantie 53) sekä Köyliössä Aarne Tiaisen aina vihreä piha (Pajulanraitti 53).

Avoimet Puutarhat -päivän kohteet ovat avoinna vähintään kello 12-17. Aukioloajat kannattaa tarkastaa tapahtuman kotisivuilta.