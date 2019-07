Keikyässä pilotoitu kyläkumppanuus jatkuu Lantulassa

Sastamalan seudun museossa on kehitetty uusi toimintamalli alueen kulttuuriperinnön tallentamiseen ja esittämiseen.

Jalkautuva museo -hankkeen ensimmäinen kyläkumppani oli Keikyän Museo- ja Kotiseutuyhdistys. Vapaaehtoisten kanssa tallennettiin paikalliseen sarvikampaperinteeseen liittyvää aineistoa. Mukana on valokuvia, muistoja sekä tietoja vanhoista työtavoista ja kampaverstaista.

Muisteluilloissa kerätyt valokuvat on koottu Topoteekki-verkkoarkistoon osoitteeseen www.sastamala.topoteekki.fi. Sivustolla voi tutustua myös hankkeen aikana toteutettuun Sarvikamman tarina -videoon, joka on suunnattu kouluille. Se tuotettiin yhteistyössä Voionmaan koulutuskeskuksen sekä Sastamalan Opiston teatteritaiteen opiskelijoiden ja Romulan Taiteellisen Teatterin kanssa. Lisäksi projektista tehtiin toiminnallinen Sarvikamman tarina -laukkunäyttely, joka on lainattavissa kouluihin tai esimerkiksi palvelukeskuksiin.

Museoviraston rahoittamasta hankkeesta jäi Sastamalan seudun museolle pysyvä Kyläkumppani-toimintamalli. Tänä vuonna toiminta jatkuu Lantulan seudun kyläyhdistyksen kanssa. Tallennuksen kohteena on kylän sahan historia.