Väärennetyt maksutositteet uusi ilmiö nettikaupassa

Käytetyn tavaran kauppa yksityishenkilöiden välillä on vilkasta. Sitä helpottavat esimerkiksi monet nettisivustot. Poliisi törmää lieveilmiöihin valitettavan usein.

Aiemmin yleistä oli, että ostaja ei ole maksun suoritettuaan saanut tuotetta tai myyjä on jäänyt ilman rahoja, kun on luovuttanut tuotteen. Uutena ilmiönä esiin on tullut maksutositteiden väärentäminen. Niitä on esitetty sekä kasvotusten että sähköisessä muodossa.

Väärennettyihin maksutositteisiin Sisä-Suomen poliisi on törmännyt kesän aikana säännöllisesti. Rikoksella haltuun saadun omaisuuden arvot ovat vaihdelleet sadoista useisiin tuhansiin euroihin.

Poliisi pyytää kansalaisia olemaan erityisen huolellisia tehdessään kauppaa. Esitetty kuitti ei ole tae maksun suorittamisesta, vaan aina tulisi varmistua rahojen saapumisesta myyjän pankkitilille.