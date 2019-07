Pirkanmaalla yhdistyksiä tuplasti verrattuna Satakuntaan

Pixabay

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Pirkanmaalla on 6 593 yhdistystä. Se on maakunnista kolmanneksi eniten.

Satakunnassa yhdistyksiä on noin puolet vähemmän. Maakunta on tilastossa seitsemäntenä. Määrä on Satakunnassa 3 276.

Yhdistykset jaetaan yhdeksään luokkaan. Suosituimpia ovat vuodesta toiseen olleet kulttuuriala sekä urheilu ja liikunta.

Koko maassa on yli 88 000 yhdistystä. Niistä lähes joka neljäs on Uudellamaalla, joka on tilastossa maakunnista ykkösenä.

Yhdistysten lukumäärät maakunnittain

Uusimaa 22 871

Pohjois-Pohjanmaa 17 811

Pirkanmaa 6593

Varsinais-Suomi 6206

Keski-Suomi 3604

Pohjois-Savo 3359

Satakunta 3276

Lappi 3033

Etelä-Savo 2694

Pohjois-Karjala 2607

Etelä-Pohjanmaa 2467

Pohjanmaa 2446

Kymenlaakso 2416

Kanta-Häme 2389

Päijät-Häme 2191

Etelä-Karjala 1763

Kainuu 1269

Keski-Pohjanmaa 935

Ahvenanmaa 464