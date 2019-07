Sauli Sinkkonen taistelemaan Romanian mestaruudesta

Keikyäläislähtöinen lentopalloilija Sauli Sinkkonen pelaa tulevalla kaudella Romaniassa. Hänen uusi seuransa on Zalau.

”Mukavaa, että sain tänä vuonna pistettyä nimen sopimukseen jo ennen arvokisoja. Hyvät keskipelaajien paikat ovat olleet melko tiukassa viime vuosina, joten innoissaan lähdetään kokemaan taas uutta uralla”, Sauli Sinkkonen sanoo. ”Valintaan vaikutti vahvasti se, että nyt pitäisi olla roolia tarjolla mestaruudesta tappelevassa joukkueessa”, hän jatkaa.

Zalau oli viime kaudella Romanian liigassa hopealla Arcada Galatin jälkeen. Joukkue on mukana myös Challenge Cupissa, jossa se kohtaa avauskierroksella tanskalaisen Gentoften.

Suomalaisen lisäksi Zalau on kiinnittänyt pelaajia Unkarista, Serbiasta ja Brasiliasta.

Viime kaudella Sauli Sinkkonen pelasi Mestaruusliigaa kotimaassa Akaa-Volleyn paidassa. Hän on 29-vuotias. Lentopallomaajoukkueessa Sinkkosella on jo yli sata peliä ja myös kokemusta kapteenina. Ulkomailla hän on aiemmin pelannut Belgiassa ja Ranskassa.