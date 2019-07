Joukkuepikashakin SM-kilpailut tuovat Sastamalaan lähes 550 pelaajaa

Jaakko Pirttikoski

Sastamalassa pelataan niin sanottu shakin Jukolan viesti eli joukkuepikashakin SM-kilpailut. Turnaus käydään Vexve Areenalla viikonloppuna.

Joukkueita on mukana 136. Jokaisessa on neljä pelaajaa. Osanottajia on siten yhteensä 544.

Shakinpelaajia tulee paikalle eri puolilta maata. Lähes kaikki yöpyvät ainakin yhden yön kaupungissa. Mukana on myös kansainvälisiä huippupelaajia, koska joukkueessa saa olla yksi ulkomaalainen pelaaja. Kilpailemassa on myös joukkueita Karjalasta.

Turnauksen järjestäjää Vammalan Shakkikerho. Talkoolaisia on mukana kymmeniä.

Isännillä on kilpailussa yksi oma joukkue. Siinä pelaavat latvialainen suurmestari Arturs Neiksans, kotiseuraansa palannut moninkertainen Suomen mestari Henri Pohjala, sekä kokeneet Jussi Kauko ja Henri Torkkola. He tavoittelevat hopean kirkastamista kullaksi. Vammalan Shakkikerho on voittanut Suomen mestaruuden vuonna 2014.

Ohjelmassa ovat lauantaina alkukilpailut ja illalla henkilökohtainen cup-kilpailu. Finaalit pelataan sunnuntaina. Loppukilpailuun pääsee kaksikymmentäneljä parasta joukkuetta.

+ Joukkuepikashakin SM-kilpailut alkavat Vexve Areenalla la 3.8. klo 14. Pelit jatkuvat iltamyöhään. Finaalit käynnistyvät su 4.8. klo 10 ja palkintojenjako on klo 18 tienoilla. Turnausta seuraamaan on vapaa pääsy.