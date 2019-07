Mikko Oivanen liittyy VaLePan miehistöön

Hakkuri Mikko Oivanen palaa kotiseudulle. Hän vahvistaa Vammalan Lentopallon liigajoukkuetta.

Mikko Oivanen tähyili pelipaikkaa ulkomailta ja saikin tarjouksia. Niistä ei kuitenkaan yksikään ollut mieluinen. Sen sijaan VaLePa tuntui houkuttelevalta mahdollisuudelta.

Hakkuri luottaa tulevaan seuraansa täysillä. ”Joukkue on myös nyt tasokas. Turhaan sitä mitään muutakaan lähtee tavoittelemaan kuin sitä, mihin siellä on nyt totuttu”, Mikko Oivanen sanoo. Kansainvälisessä Mestareiden liigassa hän ennakoi lohkovaiheeseen pääsyn olevan lähellä, jos joukkue on kunnossa.

Huittisista lähtöisin oleva Mikko Oivanen on Lauttakylän Lujan kasvatteja. Hän on pelannut ammattilaisena Suomen lisäksi Turkissa, Puolassa, Ranskassa, Qatarissa, Kiinassa, Iranissa ja Kreikassa. ”Ulkomailla olo käy välillä pitkäksi. Sitä ongelmaa Suomessa ei ole. Tekemistä piisaa, perhettä ja kavereita on lähellä”, hän iloitsee.

Mikko Oivanen uskoo, että VaLePan peleihin tulee uusia katsojia Huittisten suunnasta.

VaLePan suunnitelmana oli keväällä, että Aaro Nikula kehittyy maajoukkuekokemuksen myötä ykköshakkuriksi. Paha loukkaantuminen kuitenkin sotki suunnitelmat. Nikulan toipuminen pelikuntoon vie pitkän ajan. Tästä syystä seuralla tuli tarve toiselle hakkurille.