Pertti Saaren urheilupalkintoja esillä Keikyässä

Sastamalassa Keikyän Kotiseutumuseoon on koottu pienoisnäyttelyitä. Mukana on palkintoja, kotiarkistojen aarteita ja sarvikamman historiaa.

Paikkakuntalaiset muistavat Pertti Saaren muun muassa kovana juoksijana Keikyän Yrityksen riveissä. Hän esimerkiksi teki 800 metrillä TUL:n Satakunnan piirin ennätyksen 1.54,7 vuonna 1965. Se syntyi silloisen Neuvostoliiton Sotšissa alle 20-vuotiaiden sarjassa. Pertti Saaren lukuisia mitaleja ja pokaaleja sekä muita palkintoja on esillä useamman hyllyn verran.

Tutustuttavana on mielenkiintoisia kotiarkistojen helmiä. Selattavana on Pentti Madekiven tallentamia lehtileikkeitä vuosikymmenten varrelta. Kirsti Ahon arkistoimia Klorinat-lehtiä on luettavana pääosin 70-90-luvuilta. Klorinat oli Finniksen eli Finnish Chemicalsin sisäinen tiedotuslehti. Katsottavana on useamman lahjoittajan museolle luovuttamia valokuvia. Niitä on esimerkiksi August Hällforsin, Frans Syväterän, Tarmo Vainiomäen, Hilkka Järän ja Kalle Karauksen kokoelmista.

Keikyän etsivän eli sarvikamman historiaa tallennettiin Sastamalan seudun museon hankkeessa. Tutkittavana on projektissa syntynyt toiminnallinen näyttely, joka mahtuu matkalaukkuun. Se tulee olemaan lainattavissa esimerkiksi koulujen käyttöön.

+ Pienoisnäyttelyt ovat avoinna Keikyän Kotiseutumuseon aukioloaikoina sunnuntaisin 4.8. ja 11.8. klo 13-16 sekä Perinnepäivänä su 18.8. klo 12-16. Pääsymaksu on vapaaehtoinen.