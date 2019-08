Teatteria ja musiikkia – Vammalan tori täyttyy Kylämarkkinoista

Jani Hanhijärvi

Sastamalan kylien vuoden kohokohta on Kylämarkkinat. Tapahtuma on kiertänyt viime vuosina eri puolilla kaupunkia, mutta sunnuntaina 4. elokuuta palataan alkuperäiselle paikalle Vammalan torille.

Mukana on mukava määrä kyliä ja kylien yrittäjiä. Kylämarkkinoiden yksi erityispiirre on alusta alkaen ollut se, että myös ohjelmatarjonta on kylistä. Uutena esiintyjänä on Keikyän Honkolasta Teatteri Korppi, joka esittää katkelman tragikomediasta Selviytyjät. Ohjelma on hyvin musiikillista, sillä lavalla vuoroon pääsevät muun muassa Retrotytöt Lantulasta ja Kiikan Torvisoittokunta.

Lapsille on keppihevosratsastusta ja kasvomaalausta. Torille kurvaavat myös Illon VPK ja Herra Hakkaraisen autona tunnettu Sastamalan kirjastoauto. Markkinat avaa puolilta päivin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jenni Jokinen.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat yhteistyössä Sastamalan Kylät ja Sastamalan kaupungin hallinnoima seudullinen kyläasiamieshanke. Kylämarkkinat pidetään kahdeksatta kertaa.