Keikyän museossa nostalgiaa 80- ja 90-lukujen lapsille

Sastamalassa Keikyän Kotiseutumuseolla vietetään Perinnepäivää sunnuntaina 18. elokuuta. Ovet ovat avoinna kello 12-16.

Osa pienoisnäyttelyistä tarjoaa lähihistoriaa, jonka parissa nuoret aikuisetkin voivat kokea nostalgisia hetkiä. Esillä on Mauno Madekiven tallentamia lehtileikkeitä, joista löytyy paljon viime vuosikymmenten tuttuja tapahtumia. Tauno ja Kirsti Ahon kokoelmista on selailtavana Finniksen henkilökuntalehti Klorinoita 1970-1990-luvuilta.

Paikkakuntalaiset muistavat Pertti Saaren muun muassa kovana juoksijana Keikyän Yrityksen riveissä. Hänen lukuisia mitaleja ja pokaaleja sekä muita palkintoja on nähtävänä useamman hyllyn verran.

Vanhempaan aikaan vievät valokuvat. Niitä on esillä useilta lahjoittajilta. Mukana on muun muassa August Hällforsin ja Frans Syväterän valokuvia.

Keikyän etsivän eli sarvikamman historiaa tallennettiin Sastamalan seudun museon hankkeessa matkalaukkuun. Kompakti näyttely tulee olemaan lainattavissa esimerkiksi koulujen käyttöön.

Museon puotipöydällä uusina tuotteina on tekstiilitaiteilija Anneli Keinosen suunnittelemia ja painamia pieniä kasseja ja tiskirättejä. Niiden teemana on Keikyän etsivä.

Marjatta Heleniuksen emännöimä kahvio palvelee kävijöitä. Lasten isompienkin kävijöiden iloksi Kylväjän perhe tuo paikalle eläimiä.

Keikyän Kotiseutumuseo on Perinnepäivänä mukana Sastamalan Wanhoissa Taloissa. Uotilan vanhassa pihapiirissä se on toiminut 1970-luvun alkupuolelta. Vanhin rakennus on luhtirivi 1700-luvulta.

Pyörillä ja kävellen paikalle

Museolle johtaa pieni tie läpi koivukujan. Puintiaikaan alueella voi olla myös peltoliikennettä.

Yhdistys toivoo, että mahdollisuuksien mukaan läheltä tultaisiin tapahtumaan polkupyörillä ja kävellen.

Autoille ei ole pysäköintimahdollisuutta museon pihassa. Parkkialueelta on noin 200 metrin kävelymatka.