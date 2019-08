Pirkanmaalle ehkä uusia Prismoja, Nokian Kodin Terra saattaa loppua

Lauri Mannermaa

Pirkanmaan Osuuskaupan mukaan rautakauppa on maakunnassa murroksessa.

“Kodin tuotealueen, työkalujen ja puutarhatuotteiden ostamista on siirtynyt hypermarketeihin ja halpahintamyymälöihin”, sanoo toimialajohtaja Ville Jylhä. “Tutkimme parhaillaan Prisma-verkoston mahdollista laajentamista Pirkanmaalla ja sitä kautta rautakaupan tarjonnan lisäämistä asiakkaiden saataville”, hän jatkaa.

Rautakaupan tulevaisuuteen liittyen Nokialla Kolmenkulman alueella sijaitsevassa Kodin Terrassa on aloitettu yhteistoimintaneuvottelut koskien toiminnan mahdollista lopettamista. Yksikkö on ollut tappiollinen koko ajan. Henkilöstöä on yhteensä kaksikymmentä. Kaikille pyritään tarjoamaan töitä osuuskaupan muista toimipaikoista.

Pirkanmaan Osuuskaupan mukaan Prismojen roolia rautakaupassa kehitetään tällä hetkellä voimakkaasti koko S-ryhmän tasolla.