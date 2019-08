Samuli Kinnari

Huittisissa on aloitettu sopeuttamisohjelman valmistelu.

Kaupungin talous on kääntynyt alijäämäiseksi. Vastaava tilanne on valtaosassa kuntia. Sopeuttamisohjelman tarkoituksena on saattaa talous tasapainoon.

Kaupunki valottaa tilannetta ja esittelee mahdollisia säästökohteita ensi tiistaina.