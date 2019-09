Reijo Siltala Karhuseudun toiminnanjohtajaksi

Kokemäen kaupunginjohtajana aiemmin työskennellyt Reijo Siltala aloittaa Leader Karhuseudun toiminnanjohtajana. Hän on tällä hetkellä yrittäjänä asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana.

“Karhuseutu on ollut pitkään yksi tehokkaimmista ja toimivimmista kehittämisyhdistyksistä, tästä on hyvä jatkaa. Satakunnassa on paljon piilevää osaamista ja yrittämisen mahdollisuuksia, joiden tukemiseen Leader-rahoitus on tutkitusti erittäin tehokas tapa”, Reijo Siltala sanoo.

Toiminnanjohtajan tehtävä kiinnosti mittavaa ja tasokasta hakijajoukkoa. “Valintaan päädyttiin ennen kaikkea Siltalan laajan maakunnallisen ja valtakunnallisen verkoston sekä monipuolisen työ- ja kehittäjähistorian ansiosta”, kommentoi Leader Karhuseudun hallituksen puheenjohtaja Timo Wallin.

Valmistautuminen seuraavaan EU-ohjelmakauteen alkaa. Tämä tarkoittaa myös rahoituksen painotusten uudistamista. Tulevan vuosikymmenen strategiaa aletaan valmistella yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa vielä tänä vuonna.

“Hankerahoituksella saadaan aikaan uusia mahdollisuuksia, yrittäjyyttä, yhteisöllisyyttä ja toimintaa”, kiteyttää Reijo Siltala.

Leader Karhuseudun pitkäaikainen toiminnanjohtaja Salme Pihlajamaa siirtyi uusiin haasteisiin. Reijo Siltala aloittaa tehtävässä syyskuussa.